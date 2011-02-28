ФДМУ та співзасновники "МАУ" підписали договори купівлі-продажу держпакета акцій компанії

Фонд державного майна України та недержавні співзасновники Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "МАУ" 25 лютого 2011 р. підписали договори купівлі-продажу 61,58% акцій компанії, який належав державі. Вартість цієї угоди склала 287 млн. 229 тис. грн., повідомляється на сайті ФДМУ.

Покупці зобов`язані сплатити ці кошти протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення договору.Так, відповідно до договорів купівлі-продажу UIA Beteiligungsgesellschaft mbH став власником 36,09% акцій ПАТ "МАУ", UIA Holding GmbH - 15,91%, ООО "Кепіталл інвестмент проджект" - 9,58%.

Фонд держмайна зі свого боку вніс до договорів купівлі-продажу зобов`язання в соціальній та фінансово-господарській діяльності, які передбачають, зокрема, забезпечення розвитку мережі середньомагістральних маршрутів, програми оновлення парку літаків, створення нових робочих місць, розвитку нових технологій та впровадження сучасного обладнання, як це передбачено Правилами сертифікації експлуатантів, збереження соціального пакета, передбаченого колективним договором.

У ФДМУ також зазначили, що відповідно до результатів експертної оцінки держпакета акцій ПАТ "МАУ", його ціна складає 287 млн. 229 тис. грн., ціна пакета на 37 млн. грн. виявилась вища, ніж та, що заявлялась в прогнозах експертів.

UIA Beteiligungsgesellschaft mbH володів 22,51% статутного фонду ПАТ "МАУ", UIA Holding GmbH - 9,93%, ООО "Кепіталл інвестмент проджект" - 5,97%. Відповідно до діючої нормативної бази, співзасновники приватних (закритих) акціонерних товариств мають першочергове право з придбання акцій, які продаються одним з них. Якщо співзасновників кілька, то акції, запропоновані до продажу, розподіляються між ними пропорційно частці корпоративних прав, якими вони володіють у статутному капіталі товариства.