Литвин просить опозицію відмовитися від вимоги заслухати звіт Азарова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН просить опозиційні фракції відмовитися від вимоги заслуховувати у п'ятницю, 4 березня, під час Години питань до уряду, прем'єр-міністра України звіт Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів В. ЛИТВИН нагадав, що в законодавстві передбачені окремі норми щодо заслуховування звіту прем'єра.

За словами спікера, у зв'язку з цим він просить представників опозиції не наполягати на виступі М.АЗАРОВА, а визначитися, хто з членів уряду повинен відповісти на питання депутатів. При цьому він додав, що в Годині питань до уряду передбачається участь М.АЗАРОВА і членів Кабміну, і тоді опозиція зможе поставити питання, у тому числі і прем'єр-міністрові.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО запропонував під час Години питань до уряду 4 березня заслухати інформацію прем'єр-міністра М.АЗАРОВА щодо проведення в державі приватизації.