Підтримкою ринкам акцій стали заяви лівійської опозиції про стабільність постачань нафти

Підтримкою ринкам акцій у п'ятницю, 25 лютого, стали заяви з боку лівійської опозиції щодо стабільності видобутку і постачань нафти.

Таку точку зору висловили в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, фондові біржі Європи і США у п'ятницю закрилися на позитивній території. Але, водночас, негативною новиною стали дані щодо американського ВВП за 4-й квартал, які виявилися нижчі від прогнозу і склали 2,8% проти прогнозованих 3,3%.

Аналітики зазначають, що вітчизняні фондові майданчики у п'ятницю також закрилися ростом. Лідерами торгів за об'ємом на Українській біржі стали "Укрнафта" (34,9 млн. грн.) і "Мотор Січ" (29,4 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошику найбільший ріст був зафіксований по акціях "Укрнафти" (+7,91%), Ясинівського КХЗ (+5,81%), "Мотор Січі" (+4,60%) і Авдіївського КХЗ (+4,38%).

За словами аналітиків, сьогодні буде опублікований індекс споживчих цін єврозони. Крім того вийдуть дані про об'єм споживчий прибутків і витрат за січень, індекс Чикаго ділової активності і індекс незавершених угод з продажу будинків за січень в США.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 25 лютого, підвищився на 1,58% -до 1096,77 пункту. Загальний об'єм торгів склав 720 млн. 821 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 4,64% -до 2824,93 пункту. Загальний об'єм торгів склав 367 млн. 966 тис. грн., з них на терміновому ринку - 152 млн. 410 тис. грн.