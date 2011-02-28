Фондові ринки відновлюються після втрат - експерт

Фондові ринки відновлюються після втрат напередодні.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, «технічні картини за окрема взятими паперами, наприклад, акціями «Єнакіївського метзаводу», дозволяють говорити про завершення руху вниз, проте констатувати завершення лютневої корекції загалом по ринку ще рано». Аналітик рекомендує учасникам торгів обмежуватися короткостроковими операціями на ринку акцій, оскільки формувати середньострокові портфелі в даний час достатньо ризиковано.

О.Євдоченко відзначила, що український ринок акцій у п`ятницю, 25 лютого, повністю відіграв падіння четверга, коли індекс UX впав на 4,65%. У понеділок, 28 лютого, на вітчизняному ринку акцій спостерігається зростання за широким фронтом паперів. До 13:30 індекс UX підвищився на 1,63% до 2870,96 пункту, і цьому сприяє позитивний зовнішній фон. Лідирують акції «Укрнафти», які зросли на 5,45%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 25 лютого, підвищився на 1,58% – до 1096,77 пункту. Загальний об`єм торгів склав 720 млн. 821 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 4,64% – до 2824,93 пункту. Загальний об`єм торгів склав 367 млн. 966 тис. грн., з них на терміновому ринку – 152 млн. 410 тис. грн.