«Нафтогаз України» має намір продати «Ощадбанку» ОВДП на 900 млн. грн.

НАК «Нафтогаз України» має намір продати ВАТ «Державний ощадний банк України» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 900 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про оголошення відповідного тендеру за процедурою закупівлі і одного учасника, «Нафтогаз України» має намір продати 900 тис. облігацій (номінал 1 тис. грн.) одним лотом з кодом UA 4000092167.

Запропонована ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить 914,643 млн. грн.

Як повідомлялося, на початку лютого «Нафтогаз України» для розрахунків за імпортний газ з російським «Газпромом» оголосив тендер (з процедурою закупівлі в одного учасника) з продажу «Укрексімбанку» ОВДП на 1,5 млрд. грн.

У листопаді 2010 року «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» викупили у «Нафтогаз України» ОВДП на 4,2 млрд. грн. Наприкінці листопада 2010 року «Нафтогаз України» продав «Ощадбанку» ОВДП ще на 3 млрд. грн для розрахунків з «Газпромом».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.