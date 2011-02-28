Висхідну динаміку Української біржі у п'ятницю пожвавила «Укрнафта» - експерти

Висхідну динаміку Української біржі у п`ятницю, 25 лютого, пожвавила «Укрнафта» (+7,91%).

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, вражаюче відновлення позицій у п`ятницю продемонстрували коксохімічні підприємства і «Мотор Січ». Також злетіла вартість паперів у представників банківського сектора, проте втрати попередньої сесії ними компенсовані не були.

Аналітики відзначають, що повернути втрачені позиції у п`ятницю вдалося металургійним компаніям, хоча їх зростання було досить помірним. Несміле відновлення показали генкомпанії, а підтриманий загальним зростанням «Укртелеком» зберіг впевнену позитивну динаміку.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 25 лютого, підвищився на 1,58% – до 1096,77 пункту. Загальний об`єм торгів склав 720 млн. 821 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 4,64% – до 2824,93 пункту. Загальний об`єм торгів склав 367 млн. 966 тис. грн., з них на терміновому ринку – 152 млн. 410 тис. грн.