Українські акції на міжнародних біржах у п'ятницю показали ріст - експерти

Українські акції, що торгуються на міжнародних фондових біржах, у п`ятницю показали зростання.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у п`ятницю на позитивній території закрився Regal Petroleum (+0,66%). Істотно підвищилася ціна акцій JKX Oil & Gas (+2,6%). Cadogan Petroleum виявився «чемпіоном» сесії – вартість його паперів злетіла на +10,92%. Впевнений стрибок вгору зробила компанія Ferrexpo (+3,12%), тоді як для «МХП» (-1,28%) торги завершилися невдало.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у п`ятницю в центрі уваги інвесторів знаходилася «Астарта» (+5,24%). При цьому завоювання «Кернела» (+0,96%) і «Агротона» (+0,76%) виявилися незначними.