Експерт: зростання на світових фондових ринках відновилося

Зростання на світових фондових ринках у п`ятницю, 25 лютого, відновилося.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Денис БЄЛОВ.

За його словами, «деяка стабілізація цін на нафту і розсудливіший погляд на можливі наслідки ситуації в Лівії (на країну доводиться близько 2% світового балансу нафти, тоді як ініційовані ОПЕК в другій половині ХХ століття кризи вилучали зі світового балансу біля десятої частини пропозиції) принесли заспокоєння на ринки».

Як повідомив аналітик, індекс DJIA у п`ятницю досяг відмітки 12 130 пунктів, збільшившись на 0,5%, а S&P 500 виріс до 1 320 пунктів, зафіксувавши зростання на 1,1%. Проте за підсумками минулого тижня індекс S&P 500 все ж таки впав на 1,7%. Європа у п`ятницю також показала зростання: британський FTSE 100 збільшився на 1,4%, зупинившись на відмітці 6 001 пункт, німецький DAX зріс на 0,8%, досягнувши 7 185 пунктів. Торгівля на британському ринку була припинена на декілька годин через технічний збій, проте після відновлення торгів акції добувних компаній допомогли індексу FTSE 100 переступити планку в 6 000 пунктів. Проте, за тиждень британський індекс все ж таки втратив 1,3% через політичну нестабільність на Близькому Сході.

Проте, відзначив Д.Бєлов, «масові хвилювання вже стали панарабськими». На вихідних масові протести з жертвами пройшли в султанаті Оман. З Іраку також доносяться повідомлення про масові протести. Влада Саудівської Аравії йде на превентивні заходи: вони заявили про істотне підвищення соціальних виплат. Отже, ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці залишається дуже напруженою.