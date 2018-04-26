Фондовий ринок: «ведмеді» перемогли, «бики» - відігралися

Події в Лівії минулого тижня ґрунтовно понизили привабливість акцій в очах інвесторів, які пішли в менш ризикові активи. Що і було підтверджено, зокрема, новим стрибком цін на золото. Минулого тижня фондові ринки «здалися» і продемонстрували відчутну корекцію.

Як підкреслив директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій Блінов, головною причиною обвалу на світових фондових біржах у понеділок, 21 лютого, стало подальше розповсюдження політичної нестабільності по Близькому Сходу і Північній Африці. З`явилися повідомлення про те, що в Лівії для розгону демонстрантів задіяна авіація. Зважаючи на різкі збільшені політичні ризики, агентство Fitch понизило кредитний рейтинг Лівії з ВВВ+ до ВВВ, а агентство Standard&Poor’s погіршило рейтинг Бахрейну також на один крок, до А-. Як результат, європейські ринки у понеділок зафіксували сильне падіння: німецький індекс DAX впав на 1,4%, французький CAC40 також втратив 1,4%, британський FTSE знизився на 1,1%. Американський ринок 21 лютого був закритий у зв`язку з святкуванням Дня президентів.

Проте, українські майданчики у понеділок змогли вийти в зростання навіть на такому негативному зовнішньому фоні. Однак, подорожчання вітчизняних акцій базувалося не на якихось серйозних внутрішніх економічних чинниках. Їх зростання стало можливим лише за рахунок підвищення котирувань всього декількох акцій, що відбулося вже не вперше. Індекс 21 лютого підвищився на 0,10% – до 1141,51 пункту. Індекс Української біржі зріс на 0,16% – до 2893,81 пункту.

За словами аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, у понеділок знову злетіли котирування «Укрнафти» (+2,81%). Різка зміна тренду відбулася за акціями Алчевського меткомбінату (+3,04%). Крім того, без втрат закрилися «Укртелеком» (+0,6%) і «Центренерго» (+0,24%). За рештою паперів, і особливо за акціями коксохімічних підприємств, спостерігалося істотне пониження ціни. Авдіївський КХЗ впав на 3,59%, Ясинівський КХЗ – на 2,79%. Значно просіли котирування «Азовсталі» (-2,58%) і компаній банківського сектора. «Укрсоцбанк» втратив 2,09%, «Райффайзен Банк Аваль» – 1,74%. Помірнішим виявилося зниження вартості акцій «Західенерго» (-1,53%) і Єнакіївського метзаводу (-1,15%). Не змогла вибратися з червоної зони і «Мотор Січ» (-0,14%).

У вівторок, 22 лютого, негативні настрої у всьому світі посилилися. О.Блінов відзначив, що падіння на світових фондових ринках цього дня продовжилося. Найбільш сильним воно було на американських майданчиках. За підсумками торгів індекс S&P 500 знизився на 2% до відмітки 1 315 пунктів, а індекс DJIA втратив 1,4% номіналу. При цьому на початку торгового дня в США вийшли хороші статистичні новини. Індекс споживчих настроїв від Conference Board зріс до 70,4 пункту, що стало максимальним значенням з лютого 2008 року (консенсус-прогноз ринку складав лише 65,5 пункту). Проте, це не змогло утримати ринок від падіння на тлі нестабільності на Близькому Сході і в Північній Африці. Індекс волатильності фондового ринку VIX зріс майже на 30% до відмітки 21, що стало максимальним значенням з початку 2011 року. Співвідношення акцій, які зросли за підсумками торгів, до тих, що подешевшали склало значні 1:7. Європейські індекси також продовжили зниження, почате у понеділок. Французький CAC40 впав на 1,15%, британський FTSE 100 скоротився на 0,3%, а німецький індекс DAX зміг утримати зниження на рівні незначних 0,05%. Азіатські ринки також завершили день зниженням: Nikkei впав на 0,8%.

Впав у вівторок і український ринок цінних паперів. Індекс ПФТС знизився на 1,50% – до 1 124,39 пункту. Індекс Української біржі опустився на 0,86% – до 2868,95 пункту. Серед емітентів, які врятували цього дня український ринок від глибшої корекції, знову була «Укрнафта».

Аналітики інвестиційної групи «Сократ» нагадали, що причиною масових розпродажів вітчизняних акцій у вівторок стали новини про розвиток конфлікту на Близькому Сході. Серед підприємств індексного кошика Української біржі зростання було зафіксоване за акціями «Укртелекому» (+0,90%), «Укрнафти» (+0,83%) і Алчевського меткомбінату (+0,60%). Лідерами зниження стали Стахановський вагонобудівний завод (-3,62%), «Стирол» (-2,92%) і Єнакіївський метзавод (-2,68%).

Фондові ринки в середу, 23 лютого, продовжили падати, проте зменшили темпи втрат. О.Блінов повідомив, що американський індекс S&P 500 опустився на 0,6%, тоді як DJIA знизився на 0,9%. Фондові біржі продовжували знаходитися під тиском різкого зростання котирувань нафти на тлі нестабільності в Лівії. Вартість контрактів на нафту марки WTI з постачанням в квітні 2011 р. наблизилася до відмітки 100 доларів за барель. На цьому фоні дорожчали тільки акції нафтогазових компаній. Одним з лідерів падіння на американському фондовому ринку стали акції компанії Hewlett-Packard, які впали на 9,6% після заяви генерального директора Лео Апотекера про те, що очікування по доходах компанії в поточному після фінансового року істотно переглянуті у бік зниження.

За словами О.Блінова, макроекономічні дані не змогли в середу утримати американський ринок від падіння. Продажі готових будинків зросли в січні, проте вплив цієї новини на хід торгів був скромним і не зміг затьмарити побоювання інвесторів щодо різкого подорожчання нафти і нестабільності на Близькому Сході і в Північній Африці. Інвестори активно скуповували державні облігації США, виводячи частину активів з акцій.

На українських майданчиках в середу також було зафіксовано зниження. Індекс ПФТС за підсумками торгів впав на 0,36% до 1 120,36 пункту, індекс Української біржі - на 1,32% до 2831,14 пункту. Як відзначили аналітики ІГ «Сократ», серед підприємств індексного кошика Української біржі зростання було зафіксоване за акціями Авдіївського КХЗ (+1,27%), «Західенерго» (+0,85%) і «Укрнафти» (+0,58%). Лідерами зниження стали «Центренерго» (-3,38%), Алчевський меткомбінат (-3,18%) і «Укрсоцбанк» (-3,10%).

У четвер, 24 лютого, ситуація на фондових ринках виникла вельми цікава. Тоді як світові гравці дещо підбадьорилися у зв`язку з поліпшенням ситуації на нафтовому ринку, українські ринки звалилися, продемонструвавши сильний обвал.

За словами О.Блінова, ціни на «чорне золото» припинили нестримне зростання і навіть знизилися після того, як Саудівська Аравія заявила, що вона здатна відшкодувати можливе вибуття лівійської нафти зі світового енергетичного балансу. І підтримку американському ринку в останні години торгів четверга надало якраз зниження цін на нафту. Проте, падіння на фондових біржах США продовжилося. Протягом четверга індекс S&P опускався нижче за знакову відмітку 1 300 пунктів, але в останні дві години торгів зміг відіграти значну частину втрат і закрився на рівні 1 306 пунктів із зниженням на 0,1%.

Обвалу українських акцій у четвер посприяла «Укрнафта», яка останнім часом була для нього «рятівною соломинкою». Папери компанії цього дня сильно відкоректувалися, що виглядало цілком логічно перед загальними зборами її акціонерів, які відбулися наступного дня і стали найпомітнішою подією тижня на внутрішньому ринку. Така корекція абсолютно виправдана після зростання протягом дуже тривалого періоду. Індекс Української біржі у четвер знизився на 4,65%, до 2699,61 пункту, а індекс ПФТС – на 3,62% до 1079,76 пункту.

На думку аналітиків інвестиційної компанії Phoenix Capital, український фондовий ринок 24 лютого опинився під владою продавців. «Важкоатлет» індексу – «Укрнафта» (-8,03%) – піддалася сильній корекції після тривалого періоду зростання. Відчутні втрати також мали «Центренерго» (-4,24%), «Мотор Січ» (-3,85%) і компанії банківського сектора. «Райффайзен Банк Аваль» впав на 6,29%, «Укрсоцбанк» - на 5,36%. Активний розпродаж спостерігався за паперами гірничо-металургійного сектора. Алчевський меткомбінат втратив 4,21%, Ясинівський КХЗ - 4,04%, «Азовсталь» - 3,42%, Єнакіївський метзавод - 2,62%, Aвдіївський КХЗ - 2,35%. Загальному негативному тренду піддалася і компанія «Західенерго» (-2,54%). Водночас, акції «Укртелекому» (+0,39%) стали єдиним ліквідним папером, що залишився у четвер «на плаву».

У п`ятницю, 25 лютого, фондові ринки пішли на поправку. Як підкреслили аналітики ІГ «Сократ», підтримкою стали заяви з боку лівійської опозиції щодо стабільності видобутку і постачань нафти. Фондові біржі Європи і США закрилися на позитивній території. Але, одночасно, негативною новиною стали дані по американському ВВП за 4-й квартал, який виявився нижчим за прогноз і склав 2,8% проти прогнозованих 3,3%.

Аналітики ІГ «Сократ» відзначили, що вітчизняні фондові майданчики у п`ятницю також закрилися зростанням. На Українській біржі найбільше зростання було зафіксоване за акціями «Укрнафти» (+7,91%), Ясинівського КХЗ (+5,81%), «Мотор Січі» (+4,60%) і Авдіївського КХЗ (+4,38%).

Індекс ПФТС 25 лютого підвищився на 1,58% – до 1096,77 пункту. Індекс Української біржі зріс на 4,64% – до 2824,93 пункту. «Укрнафта» знову вийшла в абсолютні лідери зростання на тлі успішно проведених цього дня зборів акціонерів.

За словами начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, український ринок акцій у п`ятницю, 25 лютого, повністю відіграв падіння четверга, коли індекс UX впав на 4,65%. «Фондові ринки відновлюються після втрат. Технічні картини за окремо взятими паперами, наприклад, акціями Єнакіївського метзаводу, дозволяють говорити про завершення руху вниз, проте констатувати завершення корекції по ринку в цілому ще рано», - вважає О.Євдоченко. Вона рекомендує учасникам торгів обмежуватися короткостроковими операціями на ринку акцій, оскільки формувати середньострокові портфелі в даний час достатньо ризиковано.

Таку обережну точку зору на ситуацію, що склалася, розділяє аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов. «Деяка стабілізація цін на нафту і розсудливіший погляд на можливі наслідки ситуації в Лівії (на країну припадає близько 2% світового балансу нафти, тоді як ініційовані ОПЕК в другій половині ХХ століття кризи вилучали з світового балансу біля десятої частини пропозиції) заспокоїли ринок. Проте, масові хвилювання вже стали панарабськими. На вихідних масові протести з жертвами пройшли по султанату Оман. З Іраку також доносяться повідомлення про масові протести. Влада Саудівської Аравії йде на превентивні заходи: вони заявили про істотне підвищення соціальних виплат. Отже, ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці залишається дуже напруженою», - підкреслив Д.Бєлов.

Останній день лютого фондові ринки також закінчили зростанням. Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 28 лютого, підвищився на 2,51% – до 1 124,27 пункту. У свою чергу, індекс Української біржі піднявся на 2,31% – до 2890,16 пункту. Як відзначив О.Блінов, на Українській біржі спостерігалося зростання на тлі відновлення позитивної динаміки світових фондових бірж. Акції «Укрнафти» залишалися найуспішнішими і зросли на 5%.

Фондові ринки у всьому світі після декількох днів сильної корекції знову демонструють хороше зростання. Це показує, що віра інвесторів у відновлення економіки посткризи зараз достатньо сильна. Проте, ситуація в Лівії і в решті держав регіону залишається напруженою, і розширення «зони конфлікту» цілком реально, що створює значні ризики для ринків акцій.

Олег Коберник (УНІАН)