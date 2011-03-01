Україна в 2011 році планує приватизувати дві генкомпанії та 5-6 обленерго - Бойко

Україна має намір у 2011 році виставити на приватизацію дві генеруючі компанії і 5-6 обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Цього року буде реалізовано пілотний проект із приватизації 5-6 компаній на ринку дистрибуції й двох – генерації», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО уточнив, що до кінця першої половини року буде оголошено перші конкурси із приватизації декількох обленерго і однієї генеруючої компанії.

Також міністр уточнив, що в інвесторів має бути достатньо коштів, щоб після приватизації проводити повномасштабну реконструкцію об`єктів, що приватизуються.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, приватизація генеруючих і розподільчих підприємств енергетики проводитиметься протягом двох років, при цьому пріоритетними в продажу генеруючих підприємств залишаються «Дніпроенерго» і «Західенерго».

Раніше ФДМУ не виключав можливості оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго в четвертому кварталі 2010 року.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в управлінні НАК «Енергетична компанія України» знаходяться контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній – «Донбас-», «Захід-», «Центр-» і «Дніпренерго».