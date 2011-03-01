«Нафтогаз» планує протягом 1,5-2 років вийти на IPO

НАК "Нафтогаз України" планує впродовж 1,5-2 років вийти на IPO.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН в ході другої щорічної конференції "Український енергетичний форум" сьогодні в Києві.

"Сьогодні по "Нафтогазу" плануємо вийти на цивілізований рівень, тобто на IPO, щоб можна було вільно купувати і продавати на вільному ринку", - сказав Є.БАКУЛІН.

При цьому він додав, що, "як правило, така робота займає 1,5-2 роки".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.