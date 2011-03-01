План приватизації в Україні виконано на 0,34%

В Україні, за попередніми даними, у січні-лютому 2011 року від приватизації державного майна надійшло 34,8 млн. грн., що складає 0,34% від завдання, встановленого Держбюджетом на цей рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна склали 105,6 млн. грн. - 16% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 42,6 млн. грн. дивідендів.

Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлений на рівні 10 млрд. грн. Річний план надходжень від оренди держмайна складає 655 млн. грн.