План приватизації в Україні виконано на 0,34%
17:37, 01 березня 2011Фондовий ринок
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В Україні, за попередніми даними, у січні-лютому 2011 року від приватизації державного майна надійшло 34,8 млн. грн., що складає 0,34% від завдання, встановленого Держбюджетом на цей рік.
Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.
Згідно з повідомленням, крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна склали 105,6 млн. грн. - 16% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 42,6 млн. грн. дивідендів.
Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлений на рівні 10 млрд. грн. Річний план надходжень від оренди держмайна складає 655 млн. грн.
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