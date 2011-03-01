Обсяг торгів на ПФТС у лютому виріс на 21%

Загальний об'єм торгів фондової біржі ПФТС у лютому цього року склав 5 млрд. 866 млн. грн., що на 21% більше, ніж у січні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

При цьому, за інформацією прес-служби середнє значення капіталізації біржового списку ПФТС у лютому практично не змінилося і склало 246 млрд. 765 млн. грн. (у січні - 242 млрд. 194 млн. грн.).

Загальна кількість угод на ПФТС в лютому перевищила 5,486 тис. Загальний об'єм торгів акціями за підсумками лютого склав 299 млн. 953 млн. грн., корпоративними облігаціями - 1 млрд. 74 млн. грн., муніципальними облігаціями - 7,8 млн. грн., ОВДП - 4 млрд. 480 млн. грн.

Індекс ПФТС за підсумками місяця виріс на 72,9 пункту (6,9%) - до 1124,27 пункту.