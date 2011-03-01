Статистика зі США та коментарі ФРС підтримали позитив українського ринку - експерти

Зовнішній позитив українського фондового ринку учора був підтриманий хорошою статистикою зі США, а також коментарями з боку ФРС про те, що інфляція в країні залишиться стриманою.

Таку думку висловлено в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торгові майданчики Європи і США у понеділок, 28 лютого, закрилися на позитивній території. Індекс менеджерів з закупівель в Чикаго виріс до 71,2 пункту проти 68,8 пункту в січні. Кількість незавершених угод з продажу житла скоротилася на 2,8%. Нафта трохи збавила в ціні, не дивлячись на продовження загострень в Лівії і побоювань щодо поширення політичної кризи.

Аналітики зазначають, що українські фондові ринки в понеділок закрилися ростом. На Українській біржі основна увага торговців була прикута до блакитних фішок. У лідерах торгів за об'ємом залишаються "Укрнафта" (21,8 млн. грн.) і "Мотор Січ" (27,2 млн. грн.). Аутсайдерами торгів були акції Стаханівського вагонобудівного заводу і "Західенерго". Торги акціями Стаханівського вагонобудівного заводу будуть призупинені з першого березня у зв'язку з дематеріалізацією.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 28 лютого, підвищився на 2,51% -до 1 124,27 пункту. Загальний об'єм торгів склав 201 млн. 436 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,31% -до 2890,16 пункту. Загальний об'єм торгів склав 375 млн. 217 тис. грн., з них на терміновому ринку - 140 млн. 915 тис. грн.