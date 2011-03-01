Суд підтвердив право власності киян на «Київводоканал» та «Київгаз»

Сьогодні Вищий господарський суд України підтвердив право власності територіальної громади Києва на блокуючі пакети акцій ВАТ «Київводоканал» (25,46 %) та ВАТ «Київгаз» (28,46%).

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, суд касаційної інстанції залишив у силі рішення судів першої та апеляційної ланок, які також визнали незаконною спробу приватизації комунальних пакетів акцій.

Договори купівлі-продажу, що були укладені у березні 2010 року між попереднім керівництвом Головного управління комунальної власності КМДА та ТОВ «ФК «Новий регіон», Вищий господарський суд визнав недійсними. Таким чином право власності киян на акції комунальних компаній підтверджено рішенням суду вищої інстанції з розгляду господарських суперечок.

«Ми виконали обіцянку повернути «Київводоканал» та «Київгаз» у власність міста. Тепер у нас є можливість розвивати ці підприємства в інтересах громади міста», – наголосив заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ.

Нагадаємо, зараз територіальна громада Києва прямо та опосередковано контролює більше 92% акцій «Київводоканалу» та 88% акцій «Київгазу». Окрім блокуючих пакетів, право власності на які підтвердив Вищий господарській суд України, ще 67% акцій ВАТ «Київводоканал» та 60% акцій ВАТ «Київгаз» у 2006 році було передано до «Київенергохолдингу». У статутному фонді холдингу місту належить 61%.