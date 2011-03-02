Торги на біржах Європи і США завершилися в мінусі на фоні близькосхідних проблем

Торгова сесія на фондових біржах в Європі і США у вівторок, 1 березня, завершилися в мінусі на фоні нестабільної ситуації на Близькому Сході і побоювань зростання цін на нафту.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Проте, за словами аналітиків, статистика по США у вівторок була позитивною. Зокрема, індекс виробничої активності в лютому 2011 року, в порівнянні з попереднім місяцем, зріс на 0,6 пункту і склав 61,4 пункту, що перевершило очікування аналітиків.

Аналітики також відзначають, що українські фондові ринки у вівторок закрилися із змішаною динамікою. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (34,6 млн. грн.). Всі компанії індексного кошика за результатами торгів опинилися в червоній зоні. Лідерами зниження стали Стахановський вагонобудівний завод (-4,24%), «Західенерго» (-2,9%), Авдіївський КХЗ (-2,65%) і «Азовсталь» (-2,51%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується індекс цін виробників за січень по єврозоні. У США вийдуть індикатор зайнятості ADR за лютий, дані по запасах нафти за тиждень за даними ЕIA і «Бежевої книги».

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 1 березня, підвищився на 0,68% – до 1131,94 пункту. Загальний об`єм торгів склав 271 млн. 302 тис. грн.

Водночас, індекс Української біржі знизився на 1,05% – до 2859,79 пункту. Загальний об`єм торгів склав 435 млн. 637 тис. грн., з них на терміновому ринку – 185 млн. 487 тис. грн.