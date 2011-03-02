"Кредит-Рейтинг" спростовує інформацію про можливе позбавлення агентства статусу уповноваженого

У "Кредит-Рейтингу" спростовують інформацію про можливе позбавлення агентства статусу уповноваженого.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Кредит-Рейтингу".

Згідно з повідомленням, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) за результатами перевірки наявності зв'язку агентства "Кредит-рейтинг" з учасниками ринку фінансових послуг і дотримання вимог про публікацію інформації про рейтинги цільових облігацій в пресі застосувала санкцію у вигляді попередження.

Таким чином, за інформацією прес-служби, "поширена раніше у ЗМІ інформація про можливе позбавлення агентства статусу уповноваженого є необгрунтованим домислом і не відповідає дійсності".

За інформацією "Кредит-Рейтингу", у результаті перевірки ДКЦПФР виявила недостатнє нормативне забезпечення вимог з відсутності зв'язку рейтингових агентств з учасниками ринку фінансових послуг. "Поняття "Пов'язана особа" чітко не визначене законодавством про діяльність рейтингових агентств, маючи при цьому різне трактування в інших галузях законодавства. Крім того, згідно із Законом "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг", учасниками ринків фінансових послуг є також споживачі таких послуг, тобто, наприклад, усі юридичні і фізичні особи, які використовують банківські рахунки" - зазначили в агентстві.

Таким чином, на думку "Кредит-Рейтингу", виконання вимог щодо відсутності зв'язку рейтингового агентства з учасниками ринку фінансових послуг на сьогодні не є можливим ні для одного рейтингового агентства. У зв'язку з цим агентство "Кредит-рейтинг" запропонувало ДКЦПФР внести відповідні зміни в нормативну базу для чіткого врегулювання цього питання.

Раніше Українська професійна асоціація захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС) заявила у пресі про те, що на розгляд ДКЦПФР надійшли висновки спеціальної внутрішньої комісії, що проводила у січні-лютому 2011 року розслідування фактів порушень в діяльності рейтингового агентства "Кредит-рейтинг". "Опублікована в пресі інформація дозволяє зробити висновки, що спеціальна комісія знайшла значні порушення в діяльності "Кредит-Рейтингу"", - зазначили в асоціації. Зокрема, за інформацією УПАЗІКС, у складі власників "Кредит-Рейтингу" були виявлені компанії, "які є пов'язаними особами з професійними учасниками ринку фінансових послуг, що вже саме по собі є прямим порушенням норм положення про конкурс з визначення уповноваженого рейтингового агентства". Також, за інформацією УПАЗІКС, комісією були встановлені порушення в частині відсутності публікацій рейтингових оцінок цільових облігацій в місцевій пресі.

Довідка УНІАН. Агентство "Кредит-рейтинг" з 2004 року має статус уповноваженого ДКЦПФР агентства. З початку діяльності агентство присвоїло понад 1100 кредитних рейтингів, у тому числі понад 800 кредитних рейтингів облігацій.