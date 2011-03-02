Группа «ЕСТА» завершила придбання київського ЦУМу

Група "ЕСТА" завершила процес концентрації активів ТОВ "ТД "Київський ЦУМ" і ТОВ "М-сервіс" у ТОВ "Столичний ЦУМ" - компанію, створену для управління і розвитку цього проекту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи компанії "ЕСТА Холдинг".

Згідно з повідомленням, зараз триває розробка концепції реконструкції ЦУМу.

"Ми почали активну роботу з розробки концепції ще до завершення угоди. Для цього ми залучили фахівців з багаторічним досвідом управління подібними проектами" - зазначив інвестиційний директор компанії "ЕСТА Холдинг", керівної компанії Групи "ЕСТА" Максим ГРОМАДЦОВ.

За його словами, компанія планує представити концепцію оновлення універмагу впродовж декількох місяців.

Як повідомляв УНІАН, угода з придбання групою "ЕСТА" (холдинг нерухомості групи "СКМ") цілісного майнового комплексу київського ЦУМу буде завершена наприкінці лютого - початку березня 2011 року.

У грудні 2010 року компанія "Столичний ЦУМ", що входить до групи "ЕСТА", отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію цілісного майнового комплексу Центрального універмагу (Київ).

Фінансово-промислова група "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) планує сконцентрувати 100% акцій київського ЦУМу.

Довідка УНІАН. Компанія "ЕСТА Холдинг" – керівна компанія Групи "ЕСТА", холдингу нерухомості групи "СКМ". ТОВ "ЕСТА Холдинг" на 100% входить до групи "СКМ".

"ЕСТА Холдинг" виступає інвестором і девелопером, а також здійснює стратегічне управління об'єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи "ЕСТА" входять готелі "Донбас Палас" (Донецьк), "Опера" (Київ), "Київ" (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс "Пушкінський" (Донецьк), багатофункціональний комплекс по вул. Фроловській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру "Леонардо" (Київ).

Центральний універмаг (Київ) був відкритий у 1938 році. Будівля загальною площею понад 21,5 тис. кв. м розташована на перетині вул. Хрещатик і Богдана Хмельницького.