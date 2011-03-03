Експерт: котирування більшості акцій Української біржі у середу просіли на 2-3%

Котирування більшості акцій Української біржі у середу, 2 березня, просіли на 2-3%.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

Вона зазначила, що падіння на Українській біржі у середу, 2 березня, продовжилося. Майже усі ліквідні акції в середу показали зниження. Головною "жертвою" торгової сесії став "Дакор", акції якого подешевшали на 6,05%.

За словами аналітика, "Укртелеком" і "Райффайзен банк Аваль" були найстабільнішими серед паперів, які падали в ціні. Їх вартість знизилася на 0,15% і 0,5% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 2 березня, впав на 2,53% -до 1 103,32 пункту. Загальний об'єм торгів склав 390 млн. 637 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,54% -до 2815,86 пункту. Загальний об'єм торгів склав 333 млн. 353 тис. грн., з них на терміновому ринку - 121 млн. 222 тис. грн.