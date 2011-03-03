Українські інвестори очікують подальших сигналів зі світових бірж - експерт

Торги на Українській біржі у середу, 2 березня, проходили у бічному тренді на мізерному новинному фоні і очікуваннях подальших сигналів зі світових майданчиків.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Яна ЛАВРИК.

На її думку, до відкриття українського фондового ринку у середу склався негативний зовнішній фон. Російські і європейські майданчики почали день зниженням індикаторів, ф'ючерси на американські індекси уранці торгувалися на негативній території. Продажі на зовнішніх біржах були обумовлені зниженням апетиту інвесторів до високоризикових активів на тлі побоювань ескалації політичного конфлікту в країнах Близького Сходу.

Як повідомила аналітик, відігравши зовнішній негатив, індекс Української біржі консолідувався у вузькому бічному тренді. З одного боку, значний тиск на український ринок акцій чинили "червоні значення" європейських індикаторів. З іншого боку, ціни на нафту стабілізувалися після стрімкого росту напередодні, а ф'ючерси на американські індекси поступово вийшли в плюс, що утримувало учасників вітчизняних торгів від активніших розпродажів.

Я.ЛАВРИК сказала, що після обіду була опублікована статистика щодо американського ринку праці: згідно з даними компанії ADP, зайнятість поза сільським господарством у США в лютому збільшилася на 217 тис. проти прогнозу 180 тис. і проти підвищення на 36 тис. у січні. Проте інвестори без особливого ентузіазму сприйняли цю статистику, оскільки пріоритети зараз розставлені на користь ситуації на ринку енергоносіїв.

На думку аналітика, "різноспрямований рух індексів на відкритті американських ринків так і не вніс ясність щодо подальшого руху, проте, зміг утримати вітчизняний ринок від подальшого падіння".

За словами Я.ЛАВРИК, аутсайдерами торгів на Українській біржі у середу стали акції металургійних компаній, які мають високу чутливість до загальної динаміки ринку. Так, за підсумками торгів акції Азовсталі впали на 2,86%, Алчевського МК - на 3,05%, ММК ім. Ілліча - на 2,57% Єнакіївського МЗ - на 2,08%. На тлі фіксації прибутку значне зниження продемонстрували папери Авдіївського КХЗ (- 1,55%) і Ясинівського КХЗ (- 2,59%). Акції шахти "Червоноармійська - Західна №1" впали на 3,55% після того, як стало відомо, що Держгірпромнагляд заборонив роботи на підприємстві у зв'язку з вибухом.

У той же час, зазначила аналітик, урозріз з загальною динамікою в зеленій зоні закрилися акції одного з перших кандидатів на приватизацію "Західенерго", які за підсумками сесії виросли на 1,23. Як стало відомо напередодні, Кабмін виключив 20 обленерго і 4 енергогенеруючих компанії з переліку стратегічних підприємств, що є реальним кроком до продажу державних пакетів акцій підприємств.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 2 березня, впав на 2,53% -до 1 103,32 пункту. Загальний об'єм торгів склав 390 млн. 637 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,54% -до 2815,86 пункту. Загальний об'єм торгів склав 333 млн. 353 тис. грн. з них на терміновому ринку - 121 млн. 222 тис. грн.