Індекс Української біржі у четвер зміг повернутися на траєкторію росту - експерт

Індекс Української біржі у четвер, 3 березня, зміг повернутися на траєкторію росту.

Про це сказала у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її словами, початок торгів на Українській біржі у четвер був дуже волатильним. Індекс Української біржі відкрився значним ростом, проте відразу ж перейшов у сильне падіння. Але впродовж торгового дня він усе ж таки зміг вирости.

Аналітик зазначила, що найшвидкорослішою акцією серед ліквідних цінних паперів стала "Центренерго", яка подорожчала на 2%. При цьому "Укрнафта" була одним з небагатьох ліквідних паперів, котрі падали. Компанія втратила в ціні 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 3 березня, підвищився на 0,94% -до 1 113,69 пункту. Загальний об'єм торгів склав 209 млн. 247 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,66% -до 2834,39 пункту. Загальний об'єм торгів склав 339 млн. 910 тис. грн., з них на терміновому ринку - 96 млн. 601 тис. грн.