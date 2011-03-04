Суд підтвердив право власності Києва на 80% акцій «Київміськбуду»

Вищий господарський суд України підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій акціонерної холдингової компанії "Київміськбуд".

Як сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідну ухвалу ВГСУ виніс 2 березня.

"Особи, що намагалися присвоїти цей актив, повідомляють засоби масової інформації про свої наміри продовжувати судові процеси щодо акцій "Київміськбуду", які належать місту, але ми ставимося до цього спокійно. І правда, і закон на нашому боці", - заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ.

Він нагадав, що 24 лютого цей же суд визнав легітимність загальних зборів акціонерів, які відбулися 5 жовтня 2010 року за участю представників Головного управління комунальної власності КМДА, і прийнятих на них рішень.

"Дуже важливо, що зараз це підприємство працює, нове керівництво упорядковує його, воно демонструє здатність виконувати великі серйозні завдання. Такі, як, наприклад, завершення реконструкції НСК "Олімпійський" до дня Незалежності України", - зазначив О.ПУЗАНОВ.

У прес-службі КМДА нагадали, що влітку 2010 року стало відомо про спробу продажу у 2009 році пакету акцій АХК "Київміськбуд" у розмірі 80% за 114 млн. грн. компанії ТОВ "Новий регіон". Генеральна прокуратура оскаржила цю правову дію в суді. 29 жовтня 2010 року Господарський суд Києва визнав право власності територіальної громади міста на 80% акцій, а 18 січня 2011 р. Київський апеляційний господарський суд підтвердив це рішення.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2010 році ХК "Київміськбуд" ввела в експлуатацію 210,5 тисяч квадратних метрів житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м - у Києві і 5,4 тис. кв. м - у регіонах (у Севастополі).