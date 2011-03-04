Торги акціями пройшли з підвищенням на тлі позитивної статистики зі США – експерти

Торги на зарубіжних фондових майданчиках у четвер, 3 березня, проходили з підвищенням провідних індексів на тлі позитивної статистики зі США.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, кількість первинних звернень по допомогу з безробіття у США впала з 392 тис. до 368 тис., тоді як експерти прогнозували підвищення до 398 тис. Окрім цього, індекс ділової активності у секторі послуг США в лютому виріс на 0,3 процентного пункту - до 59,7% з 59,4%.

Як зазначають аналітики, українські фондові ринки у четвер також закрилися ростом. Лідером торгів за об'ємом на Українській біржі виступила "Мотор Січ" (33,2 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошику найбільший ріст був зафіксований по акціях "Центренерго" (+2%) "Західенерго" (+1,63%) і Ясинівський КХЗ (+1,47%). Гірше за ринок виглядали папери "Укрнафти" (- 0,46%).

За інформацією аналітиків, сьогодні у США вийдуть дані щодо рівня безробіття за лютий, а також щодо замовлень оброблювальної промисловості за січень.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 3 березня, підвищився на 0,94% -до 1 113,69 пункту. Загальний об'єм торгів склав 209 млн. 247 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,66% -до 2834,39 пункту. Загальний об'єм торгів склав 339 млн. 910 тис. грн., з них на терміновому ринку - 96 млн. 601 тис. грн.