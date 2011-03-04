Ріст найбільшої економіки світу отримав вагоме підтвердження - експерт

Ріст найбільшої економіки світу (американської) отримав додаткове і вагоме підтвердження.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її словами, американський фондовий ринок у четвер, 3 березня, істотно виріс завдяки публікації хороших макроекономічних даних і невеликому зниженню цін на нафту. Дані щодо ринку праці США забезпечили сильний ріст індексів з відкриття. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень знизилася на 20 тис. до 368 тис., що є мінімальним значенням за останні два з половиною роки. При цьому консенсус-прогноз ринку припускав ріст числа заявок на 10 тис. Індекс виробничої активності у сфері послуг США (ISM) виріс у лютому до 59,7% порівняно з 54,9% у січні. Останнє значення індексу є максимумом з серпня 2005 року.

Як зазначила аналітик, індекс S&P 500 у четвер збільшився на 1,7%, піднявшись на рівень 1 331 пункт. Індекс DJIA виріс на 1,6% до 12 258 пунктів, показавши кращий результат за день з 1 грудня. Зокрема, акції Intel і IBM показали найвищі результати серед цінних паперів DJIA, що входять до складу індексу.

І.ЗВЯГІНЦЕВА повідомила, що на європейському ринку у четвер ріст був скромнішим. Індекс DJ Stoxx Europe 600 виріс на 0,3% до 284 пунктів. FTSE 100 збільшився на 1,5%, зупинившись на позначці 6 005 пунктів. Французький CAC 40 виріс на 0,7% до 4 061 пункту, DAX - на 0,6% до 7 226 пунктів.