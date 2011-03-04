Українська біржа в квітні запустить торгівлю опціонами на ф'ючерси свого індексу

«Українська біржа» в квітні планує запустити торгівлю опціонами на ф`ючерси на свій індекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова правління «Української біржі» Олег ТКАЧЕНКО.

«Я думаю, що вже в квітні відбудеться повноцінний старт торгів опціоном на ф`ючерс на індекс «Української біржі», - відзначив він.

За його словами, перед повноцінним запуском опціону біржа проведе навчальні торги цим новим для ринку інструментом.

О.Ткаченко також відзначив, що Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку вже затвердила специфікацію і зміни до правил торгівлі «Української біржі» щодо запуску опціону на ф`ючерс на індекс «Української біржі».

Голова правління «Української біржі» також повідомив про плани біржі щодо запуску ф`ючерсу на ціну золота. «Комісія, в принципі, вже ознайомилася з даною специфікацією, зараз вона знаходиться на затвердженні у Національного банку України», - відзначив О.Ткаченко. «Я переконаний, що достатньо швидко ми дамо новину, як тільки це відбудеться, щодо цього інструменту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, «Українська біржа» в 2010 р. запустила перший інструмент на терміновому ринку - ф`ючерсний контракт на Індекс українських акцій (індекс UX). Вартість одного пункту індексу UX дорівнює 1 грн.

Опціон - договір, за яким потенційний покупець або потенційний продавець отримує право зробити покупку або продаж активу за наперед обумовленою ціною у визначений договором момент у майбутньому або впродовж певного відрізка часу.