Українські фондові ринки повернулися на позитивну територію - експерти

Українські фондові ринки у четвер, 3 березня, повернулися на позитивну територію.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідируючу позицію на Українській біржі за підсумками торгів четверга зайняли генкомпанії. «Центренерго» додала 2%, «Західенерго» - 1,63%. Також істотно підвищилися котирування «Мотор Січі» (+1,49%).

Аналітики відзначають, що папери гірничо-металургійного сектора у четвер частково відіграли втрати минулої торгової сесії. Ясинівськіи КХЗ зріс на 1,47%, Єнакіївский метзавод – на 1,41%, «Азовсталь» - 1,18%, Aлчевський меткомбінат – на 0,91%, Aвдіївський КХЗ – на 0,30%.

За словами аналітиків, на позитивній території у четвер завершилися торги акціями банківського сектора. «Укрсоцбанк» додав 1,14%, «Райффайзен Банк Аваль» - 0,50%. Акції «Укртелекому» (+0,09%) трохи подорожчали, тоді як котирування «Укрнафти» (-0,46%) знизилися.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 3 березня, підвищився на 0,94% – до 1 113,69 пункту. Загальний об`єм торгів склав 209 млн. 247 тис. грн.

Індекс "Української біржі" зріс на 0,66% – до 2834,39 пункту. Загальний об`єм торгів склав 339 млн. 910 тис. грн., з них на терміновому ринку – 96 млн. 601 тис. грн.