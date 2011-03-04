Акції українських нафтогазових компаній показали в Лондоні відмінні результати - експерти

Нафтогазові компанії, що володіють активами в Україні, вчора на Лондонській фондовій біржі продемонстрували відмінні результати.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, Cadogan Petroleum (+2,99%) і Regal Petroleum (+2,63%) на Лондонській фондовій біржі у четвер узяли високий темп зростання. Також істотно підвищилися котирування JKX Oil & Gas (+1,72%). Вражаюче подорожчали акції «Миронівського хлібопродукту» (+2,43%), тоді як папери Ferrexpo (+0,5%) зміцнилися лише трохи.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у четвер позитивну динаміку знов продемонструвала «Астарта» (+1,01%). При цьому «Кернелу» (-0,12%) і «Агротону» (-0,11%) не вдалося вибратися з червоної зони.