Інвестори уважно вивчають політичну карту світу

Хвилювання на Близькому Сході продовжили визначати настрої гравців фондових ринків на початку березня. У центрі уваги інвесторів, які уважно стежать за подіями в регіоні, знаходиться передусім Лівія, заворушення в якій мають найбільш трагічне продовження. Відчайдушний опір режиму Каддафі, що заради збереження своєї влади не зупинився перед численними жертвами, дуже ускладнив ситуацію в країні.

Для економіки Заходу головним наслідком даної ситуації стала загроза припинення поставок нафти з Лівії. На що, природно, вразливо відреагували фондові ринки. Біржі демонструють з початку березня надзвичайну волатильність. Світові фондові індекси то відчутно падають на загальному негативному фоні подій в Лівії, то зростають, отримавши будь-які відносно позитивні сигнали.

Березень почався з глобального зниження на ринках цінних паперів. Як повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ», торгова сесія на фондових біржах у Європі і США 1 березня завершилася в мінусі на тлі нестабільної ситуації на Близькому Сході і побоювань зростання цін на нафту. При цьому українські ринки в цей день закрилися зі змішаною динамікою. Зокрема, всі компанії індексного кошика Української біржі за результатами торгів опинилися в червоній зоні. Лідерами зниження стали Стахановський вагонобудівний завод (-4,24%), «Західенерго» (-2,9%), Авдіївський КХЗ (-2,65%) і «Азовсталь» (-2,51%).

Індекс ПФТС за підсумками торгової сесії 1 березня зріс на 0,68% - до 1131,94 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,05% - до 2859,79 пункту.

Як бачимо, в перший день березня вітчизняні майданчики змогли утриматися від зниження (так як індекс ПФТС все ж виріс), незважаючи на падіння світових бірж. На наступний день вийшло все навпаки. Українські ринки «надолужили згаяне», показавши значний обвал, а глобальні майданчики закрилися різнонаправлено.

За словами аналітика інвестиційної компанії "Альтана Капітал" Яни Лаврик, торги на Українській біржі 2 березня проходили в бічному тренді на скупому новинному фоні і очікуваннях подальших сигналів зі світових майданчиків. До відкриття українського фондового ринку склався негативний зовнішній фон. Російські та європейські майданчики почали день зниженням індикаторів, ф`ючерси на американські індекси вранці торгувалися на негативній території. Продаж на зовнішніх біржах був зумовлений зниженням апетиту інвесторів до високоризикових активів на тлі побоювань ескалації політичного конфлікту в країнах Близького Сходу. Відігравши зовнішній негатив, індекс Української біржі консолідувався у вузькому бічному тренді. З одного боку, значний тиск на український ринок акцій надавали «червоні значення» європейських індикаторів, з іншого - ціни на нафту стабілізувалися після стрімкого зростання напередодні, а ф`ючерси на американські індекси поступово вийшли в плюс, що утримувало учасників вітчизняних торгів від більш активних розпродажів.

Я.Лаврик повідомила, що після обіду 2 березня була опублікована статистика по американському ринку праці: згідно з даними компанії ADP, зайнятість поза сільським господарством у США в лютому збільшилася на 217 тис.. у порівнянні з прогнозом у 180 тис. і підвищенням на 36 тис. у січні . Однак інвестори без особливого ентузіазму сприйняли цю статистику, оскільки пріоритети зараз розставлені на користь ситуації на ринку енергоносіїв. На думку аналітика, «різноспрямований рух індексів на відкритті американських ринків так і не вніс ясність щодо подальшого руху, проте зміг втримати вітчизняний ринок від подальшого падіння». Аутсайдерами торгів на Українській біржі стали акції металургійних компаній, які мають високу чутливість до загальної динаміки ринку. В зеленій зоні закрилися акції одного з перших кандидатів на приватизацію - «Західенерго», які за підсумками сесії зросли 1,23%. Як стало відомо напередодні, Кабмін виключив 20 обленерго і 4 енергогенеруючі компанії з переліку стратегічних підприємств, що є реальним кроком до продажу державних пакетів акцій підприємств.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 2 березня впав на 2,53% - до 1 103,32 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,54% - до 2815,86 пункту.

У свою чергу, аналітик компанії Astrum Investment Management Інна Звягінцева вважає, що дані з ринку праці, опубліковані компанією ADP, надали 2 березня підтримку американському ринку акцій. У цей день на американському ринку спостерігався бічний тренд з підвищеною волатильністю. Індекс DJIA зріс на 0,1% - до 12 067 пунктів. S & P 500 зріс на 0,2% - до 1 308 пунктів. Водночас, на європейських ринках тривало падіння. Індекс Stoxx Europe 600 упав на 0,7% - до 283 пунктів. Британський FTSE 100 знизився на 0,4% - до 5915 пунктів, німецький DAX - на 0,6% - до 7181 пункту. Зокрема, інвестори активно продавали акції автомобільних компаній.

Світові, а за ними й українські ринки цінних паперів 3 березня знову обрали позитивний тренд, чому сприяли дані щодо економіки США.

Як підкреслюють аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, українські фондові ринки в цей день повернулися на позитивну територію. Лідируючу позицію на Українській біржі зайняли генкомпанії. «Центренерго» додала 2,00%, «Західенерго» - 1,63%. Також істотно підвищилися котирування «Мотор Січі» (+1,49%). У свою чергу, папери гірничо-металургійного сектора частково відіграли втрати минулого торгової сесії. На позитивній території завершилися торги акціями банківського сектора.

Індекс ПФТС за підсумками сесії 3 березня підвищився на 0,94% - до 1 113,69 пункту. Індекс Української біржі зріс на 0,66% - до 2834,39 пункту.

На думку І.Звягінцевої, зростання найбільшої економіки світу (американської) отримало 3 березня додаткове і вагоме підтвердження. Американський фондовий ринок у цей день істотно зріс завдяки публікації хороших макроекономічних даних і невеликому зниженню цін на нафту. Дані по ринку праці США забезпечили сильне зростання індексів з відкриття. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень знизилася на 20 тис. - до 368 тис., що стало мінімальним значенням за останні два з половиною роки. При цьому консенсус-прогноз ринку передбачав зростання кількості заявок на 10 тис. Індекс виробничої активності в сфері послуг США (ISM) зріс у лютому до 59,7%, в порівнянні з 54,9% у січні. Останнє значення індексу стало максимумом з серпня 2005 року.

Як зазначила І.Звягінцева, 3 березня індекс S & P 500 збільшився на 1,7%, піднявшись на рівень 1331 пункт. Індекс DJIA зріс на 1,6% - до 12 258 пунктів, показавши кращий результат за день з 1 грудня минулого року. Акції Intel і IBM показали найвищі результати серед цінних паперів, що входять до складу індексу DJIA. На європейському ринку зростання було більш скромним. Індекс DJ Stoxx Europe 600 зріс на 0,3% - до 284 пунктів. FTSE 100 збільшився на 1,5%, зупинившись на позначці 6005 пунктів. Французький CAC 40 зріс на 0,7% - до 4061 пункт, DAX - на 0,6%, до 7226 пунктів.

Українські фондові майданчики 4 березня продемонстрували незначний різноспрямований рух. Індекс ПФТС підвищився на 0,06% - до 1 114,35 пункту. У свою чергу, індекс Української біржі знизився на 0,17% - до 2829,70 пункту. При цьому міжнародні ринки знову повернулися до низхідного тренду на тлі тривожних повідомлень з Лівії.

Зниження глобальних індексів продовжилося 7 березня. Але вже 8 березня світові ринки повернулися на позитивну територію у зв`язку з планами країн-членів ОПЕК збільшити видобуток нафти. На цьому фоні знизилися побоювання інвесторів щодо енергетичних проблем. Однак, довгостроковість висхідного тренду на фондових ринках дуже сумнівна. Надто вже складна ситуація в Лівії, і нинішні, а також майбутні проблеми, пов`язані з нею, зовсім не обмежені нафтою...

Олег Коберник (УНІАН)