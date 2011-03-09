"Ощадбанк" розмістив п'ятирічні єврооблігації на 500 млн. дол.

"Ощадбанк" розмістив п`ятирічні єврооблігації на суму 500 млн. дол. під 8,25% річних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, яке було оприлюднено 4 березня.

Папери були випущені компанією SSB No. 1PLC і розміщені 1 березня 2011 року.

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s присвоїло випуску єврооблігацій "Ощадбанку" довгостроковий рейтинг В2 зі стабільним прогнозом. Рейтинг В присловєно також міжнародним рейтинговим агентством Fitch. Єврооблігації пройдуть лістинг на Ірландській фондовій біржі.

Випуск, лід-менеджерами якого виступили Credit Suisse і Morgan Stanley, було проведено протягом одного дня, зі встановленням кінцевої ціни через декілька годин після оголошення його умов.

Книга заявок на придбання бондов становила близько 1,2 млрд. дол. за участю понад 100 інвесторів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року й на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.