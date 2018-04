Світові фондові індекси поновили ріст - експерти

Світові фондові індекси у вівторок, 8 березня, відновили ріст.

Про це повідомила у коментарі агентство УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, американський індекс DJIA у вівторок виріс на 1% до 12 214 пунктів, S&P 500 збільшився на 0,9% до 1 322 пунктів. Зокрема, інвестори активно скуповували акції банків Bank of America, American Express & Co, and J.P.Morgan Chase & Co.

Як зазначила І.ЗВЯГІНЦЕВА, у понеділок агентство Moody's понизило суверенний рейтинг Греції на три кроки і заявило, що надалі можливі додаткові погіршення оцінки кредитоспроможності країни. "Це відродило побоювання світових інвесторів щодо нового витка кризи суверенних боргів у Європі", - вважає аналітик.