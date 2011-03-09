ФДМУ планує 11 березня підписати договір купівлі-продажу «Укртелекому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 11 березня цього року підписати з ТОВ "ЕСУ", дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакету акцій ТОВ "Укртелеком". Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Раніше фонд уже отримав від концерну EPIC усне підтвердження своєї згоди укласти договір купівлі-продажу за запропонованою ФДМУ ціною (10 млрд. 575 млн. грн.).

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ "ЕСУ" як єдиного учасника конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ "Укртелеком", з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ "Укртелекому" склала 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ "Укртелеком" всього на 75 млн. грн.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв`язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку - понад 600 тис. осіб, доступу в Інтернет - більше 1 млн.

Збиток "Укртелекому" за підсумками 2010 року знизився майже у 2 рази порівняно з 2009 роком і склав 258,77 млн. грн. (у 2009 р. - 461,53 млн. грн.).