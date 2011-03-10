Лівія залишається в основному фокусі фондового ринку - експерти

Торги акціями в Європі і США в середу, 9 березня, проходили з негативною динамікою індексів на фоні кризи в Лівії, яка у свою чергу продовжує впливати на зростання цін на нафту.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, Лівія залишається в основному фокусі фондового ринку, незважаючи на хороші новини з корпоративного сектора США, де Bank of America повідомив про плани збільшення дивідендів і хорошому довгостроковому прогнозі. Сьогодні будуть опубліковані дані щодо балансу зовнішньої торгівлі Німеччини за січень, а також кількість первинних звернень за допомогою з безробіття за тиждень і дані про баланс федерального бюджету в США.

Аналітики відзначають, що українські фондові ринки в середу закрилися зниженням. Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступили «Мотор Січ» (14,6 млн. грн.) і «Укртелеком» (13 млн. грн.). Практично всі папери індексного кошика просіли на більш ніж 1%. Серед них краще за ринок виглядав «Укрсоцбанк» (+0,38%). Найбільше зниження було зафіксоване за акціями «Азовсталі» (-3,78%), Єнакіївського метзаводу (-3,78%) і Алчевського меткомбінату (-2,16%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 9 березня, знизився на 1,76% – до 1 094,71 пункту. Загальний об`єм торгів склав 460 млн. 860 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1,29% – до 2797,21 пункту. Загальний об`єм торгів склав 211 млн. 261 тис. грн., з них на терміновому ринку – 62 млн. 366 тис. грн.