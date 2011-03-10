Експерти: папери металургійних компаній у середу показали значне падіння

Значне падіння вартості на Українській біржі у середу, 9 березня, спостерігалося за цінними паперами металургійних компаній.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, «Азовсталь» на Українській біржі в середу втратила 3,78%, Єнакіївський метзавод - 3,76%, Aлчевський меткомбінат - 2,16%. Відчутно просіли котирування у коксохімічних підприємств (Авдіївський КХЗ впав на 1,43%, Ясинівський КХЗ – на 1,11%), «Укртелекому» (1,94%), «Мотор Січі» (1,9%) і «Центренерго» (-1,87%).

Аналітики зазначають, що за акціями «Західенерго» (-0,24%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-0,68%) у середу спад був незначним. Не змінилася вартість паперів «Укрнафти», а «Укрсоцбанк» (+0,38%) зумів завершити торги на позитивній території.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 9 березня, знизився на 1,76% – до 1 094,71 пункту. Загальний об`єм торгів склав 460 млн. 860 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів упав на 1,29% – до 2797,21 пункту. Загальний об`єм торгів склав 211 млн. 261 тис. грн., з них на терміновому ринку – 62 млн. 366 тис. грн.