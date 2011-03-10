На фондових ринках запанував обережний песимізм, який може перерости у корекцію - експерт

На світових фондових ринках запанував обережний песимізм, який загрожує перерости у нову корекцію.

Таку точку зору висловила у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

Вона зазначила, що S&P 500 у середу, 9 березня, втратив 0,1, опустившись до 1 320 пунктів. DJIA зміг залишитися стабільним і закрився на рівні 12 213 пунктів. Nasdaq втратив 0,5%, скоротившись до 2 752 пунктів. Європейські ринки також перебували у поганому настрої. Індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 впав на 0,2% до 281 пункту, FTSE 100 втратив 0,6%, закрившись на позначці 5 937 пунктів. Поганий результат показав і німецький DAX, який опустився на 0,5% до 7 132 пунктів.

За словами аналітика, у лютому 2011 року Китай зафіксував найбільший торговий дефіцит за останні сім років. На зміну січневому профіциту зовнішньої торгівлі у 6,5 млрд. доларів прийшов лютневий дефіцит у 7,3 млрд. доларів. "З одного боку, активний ріст імпорту свідчить про стійкість попиту в Піднебесній. З іншого боку в'яла динаміка експорту вказує на можливі проблеми з попитом в інших країнах світу. До того ж, поява такого великого дефіциту зовнішньої торгівлі може перервати ревальвацію юаня, що відгукнеться загостренням критики Китаю з боку розвинених країн і поновленням розмов про економічні санкції. Утім, це усього лише дані за окремо взятий місяць, а ситуація за підсумками січня-лютого 2011 року виглядає не так драматично", - вважає І.ЗВЯГІНЦЕВА.

Аналітик також повідомила, що слідом за Грецією агентство Moody's знизило суверенний рейтинг Іспанії на один крок (з Аа1 до Аа2) і присвоїло новому рейтингу прогноз "негативний". Це посилило побоювання інвесторів щодо нового витка боргової кризи в Європі.