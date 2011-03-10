Усі українські компанії на міжнародних біржах учора понесли втрати - експерти

Усі українські компанії, що торгуються на міжнародних фондових майданчиках, завершили вчорашню сесію з втратами.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у середу, 9 березня, різко знизилися котирування Cadogan Petroleum (- 8,01%). Подешевшали також папери Regal Petroleum (- 1,23%) і JKX Oil & Gas (- 0,81%). З черговим падінням ціни акцій зіткнулася компанія Ferrexpo (- 3,72%), тоді як результат "Миронівського хлібопродукту" (- 0,05%) виявився лише трохи нижчим від нульової позначки.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у середу, після періоду значного росту, значно знизилася вартість акцій "Астарти" (- 6,39%). Досить істотно просіли папери "Кернела" (- 1,33%). У той же час котирування "Агротону" (- 0,24%) дещо просіли.