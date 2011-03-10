Кабмін затвердив фінплан ДІУ на цей рік

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Державної іпотечної установи (ДІУ) на поточний рік.

Відповідне розпорядження (№170 від 9 березня) розміщене на сайті уряду. При цьому сам фінплан, який є доповненням до оригіналу розпорядження, не опубліковано.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщують шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції сприяння будівництву, а також забезпечення реалізації державних програм з забезпечення житлом громадян України.