З приходом нової влади рейдерських захоплень не поменшало, але вони пішли у тінь – експерти

З приходом нової влади рейдерських захоплень стало не менше, але вони пішли в тінь.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловили експерти в опитуванні інституту щодо того, як змінилася специфіка корпоративних конфліктів, зокрема рейдерських захоплень, в Україні за останній рік, які сфери української економіки у 2011 році будуть найпривабливішими для рейдерів, а також про те, як сьогодні найефективніше захистити підприємство від захоплення.

Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ вважає, що кількість рейдерських захоплень в Україні за останній рік істотно не зменшилося, проте, тепер вони не мають такого публічного розголосу, як раніше. Народний депутат також сказав, що в Україні прийнята необхідна законодавча база для ефективної боротьби з рейдерством, проте така боротьба не ведеться через відсутність у нашій країні незалежної судової влади. "Відсутність незалежної судової влади в Україні є однією з головних проблем не лише для боротьби з рейдерством, але і для боротьби з корупцією", - сказав В. ШВЕЦЬ.

Директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО також вважає, що корпоративні конфлікти, зокрема рейдерські атаки, сьогодні переходять в непублічну площину. "Захоплення підприємств здійснюються з використанням прокуратури і правоохоронних органів", - заявив він.

За словами експерта, проти власника підприємства, як правило, порушується кримінальна справа, після чого власника викликають у правоохоронні органи, де пропонують закрити кримінальну справу в обмін на передачу корпоративних прав на підприємство на користь конкретного замовника.

А.СЕМИДІДЬКО також звернув увагу на те, що у зв'язку з можливою відміною мораторію на продаж землі слід чекати сплеску рейдерських атак у сільськогосподарському секторі економіки. "Вістря корпоративних захоплень і отримання контролю над підприємствами все-таки слід чекати вже в аграрній сфері. Це буде тренд найближчих двох років", - вважає він.

На думку експерта, найбільш ефективним способом захисту активів на цей момент є продаж або передача в заставу акцій підприємства на певних (прихованих) умовах дружньому банку або інвестиційному фонду. При цьому бажано, щоб дружня фінансова установа мала іноземний капітал. "Напад на власність іноземного інвестора звучить грубіше і спричиняє за собою звернення до Президента, додачу публічності на міжнародній арені; це удар по іміджу сторонни нападника" - сказав А.СЕМИДІДЬКО.

Голова правління громадської організації "Антирейдерський рух" Юрій КРАВЕЦЬ заявив, що з приходом нової влади змінилися форми рейдерських атак. "До того, як Віктора ЯНУКОВИЧА обрали Президентом, використовувалася наступна тактика: 99% великих і середніх захоплень здійснювалися через рішення судів. Після президентських виборів переділ власності йде за тим принципом, як це відбувалося з "Сьомим кілометром" (ТОВ "Промтоварний ринок" - один з найбільших промислових ринків в Україні): впродовж 10 хвилин пояснили людям, що і як, і підприємство було відібране. Сьогодні йде тиск через правоохоронні органи. Немає судового беззаконня - є беззаконня правоохоронне. Правоохоронці стали виконувати функцію рекету для тиску на власників", - заявив Ю.КРАВЕЦЬ. При цьому він зазначив, що методи боротьби з рейдерами не змінилися: "Це ті ж суди, ті ж скарги, ті ж PR - технології".

Директор ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" Володимир ЧМІЛЬ вважає, що виграти корпоративний конфлікт можна, тільки оприлюднивши спробу рейдерського захоплення. "Якщо все-таки виграти у них інформаційну війну у ЗМІ, тоді у них можна виграти. Проте, практично неможливо виграти, якщо вести "підкилимну" боротьбу, враховуючи, що у цих справах, як правило, задіяні державні структури, судові інстанції. Не буває рейдерства без участі або МВС, або прокуратури, або судів. А боротися з державною машиною дуже складно", - сказав він.

В Інституті Горшеніна також повідомляють, що у вівторок, 15 березня, об 11.00 в інституті відбудеться круглий стіл на тему: "Корпоративні конфлікти в Україні".