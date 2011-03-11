Експерти: на фондових ринках може відбутися суттєве зниження

Якщо надалі ситуація на світовому ринку нафти не стабілізується, то станеться ще істотніше зниження як на локальному, так і на зовнішніх фондових ринках.

Такий прогноз оприлюднено в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, тиск на український ринок акцій у четвер, 10 березня, було посилено негативною динамікою на світових майданчиках і макроекономічною статистикою зі США. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття у США збільшилася до 397 тис. проти прогнозованих 378 тис. Вплив на ринок також мали невирішені проблеми на Близькому Сході, внаслідок чого світові ціни на нафту злетіли до рекордних позначок.

Як зазначають аналітики, вітчизняні фондові майданчики у четвер закрилися зниженням. Лідером торгів за об'ємом на Українській біржі стала "Мотор Січ" (18,8 млн. грн.). Глобальні розпродажі спостерігалися в усіх секторах, а найбільше втратив металургійний сектор. Також показали істотне зниження акції "Мотор Січі" (- 3,37%), "Укрсоцбанку" (- 2,93%) і "Райффайзен банку Аваль" (-3,41%).

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опублікований індекс споживчих цін у Німеччині за лютий. Окрім цього, у США вийдуть дані про роздрібні продажі за лютий та індекс споживчої довіри, за березень, який розраховує Університет Мічігану.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 10 березня, знизився на 2% -до 1 072,78 пункту. Загальний об'єм торгів склав 142 млн. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,27% -до 2733,83 пункту. Загальний об'єм торгів склав 264 млн. 909 тис. грн., з них на терміновому ринку - 83 млн. 882 тис. грн.