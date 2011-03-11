ФДМУ планує в найближчі два тижні підписати мирову угоду з покупцем «Луганськтепловоза»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує протягом найближчих двох тижнів підписати мирову угоду з покупцем «Луганськтепловоза» – ЗАТ «Брянський машзавод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, після того, як сторони підпишуть мирову угоду, вона буде передана на затвердження до Київського господарського суду.

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що після того, як Генеральна прокуратура відкликала свою касаційну скаргу з Вищого господарського суду справу про розірвання договору купівлі-продажу держпакета акцій «Луганськтепловоза» було повернено до Київського господарського суду, де й знаходиться зараз.

За інформацією голови ФДМУ, запланована до підписання мирова угода передбачає нульовий варіант, коли сторони відмовляються від взаємних претензій, зокрема, про сплату пені та штрафних санкцій покупцем.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. прокуратура Києва відкликала свою касаційну скаргу на рішення Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 року, що підтвердив законність приватизації 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Як відзначили в прес-службі прокуратури, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. зі змінами від 15 грудня 2010 р. щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловоза» - ЗАТ «КК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями й укладення між сторонами мирової угоди.

«Оскільки прокуратурі м. Києва стало відомо про наявність зазначених обставин після подачі касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 6 грудня 2010 р., касацію було відкликано», - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело в уряді, раніше прокуратура направила касаційну скаргу на рішення Київського господарського апеляційного суду, яким він задовольнив апеляцію Фонду державного майна і тим самим підтвердив законність приватизації 76,001% акцій ХК «Луганськтепловоз». Таким чином, за інформацією джерела, було припинено передачу держпакета акцій «Луганськтепловоза» його покупцеві – керуючій компанії «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій Холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалено за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловоза». Причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловоза».

15 червня 2010 р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного й змінного струму, дизель-поїздів.