Українські фондові ринки у черговий раз опинилися під владою продавців - експерти

Українські фондові ринки у четвер, 10 березня, у черговий раз опинилися під владою продавців.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, другу сесію поспіль значні втрати понесли металургійні компанії. Алчевський меткомбінат впав на 4,56%, Єнакіївський метзавод - на 3,68%, "Азовсталь" - на 2,85%. Значне падіння котирувань продемонстрували представники банківського сектора ("Райффайзен банк Аваль" опустився на 3,41%, "Укрсоцбанк" - на 2,93%) і "Мотор Січ" (- 3,37%).

За інформацією аналітиків, порівняно менше, але також досить значне зниження у четвер спостерігалося по акціях "Укртелекому", генеруючих компаній і коксохімічних підприємств. Так "Укртелеком" впав на 2,44%, "Західенерго" - на 2,9%, "Центренерго" - на 2,14% Ясинівський КХЗ - на 2,03%, Aвдіївський КХЗ - на 1,95%. Найменш відчутних втрат зазнала "Укрнафта" (- 0,94%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 10 березня, знизився на 2% -до 1 072,78 пункту. Загальний об'єм торгів склав 142 млн. грн.

Індекс Української біржі впав на 2,27% -до 2733,83 пункту. Загальний об'єм торгів склав 264 млн. 909 тис. грн., з них на терміновому ринку - 83 млн. 882 тис. грн.