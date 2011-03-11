«Укртелеком» продано

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні, 11 березня, підписав з ТОВ "ЕСУ", дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакету акцій ТОВ "Укртелеком", передає кореспондент УНІАН.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн., що всього на 75 млн. грн. Більше від його стартової ціни.

Нагадаємо, згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ "ЕСУ", як єдиного учасника конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ "Укртелеком", з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" надійшла всього одна заявка - від компанії "ЕСУ" (ESU), яка є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь тільки одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакету акцій телекомунікаційного підприємства.

За результатами оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ "Укртелекому" склала 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищила стартову ціну акцій ВАТ "Укртелеком" всього на 75 млн. грн.

Керівник партнера компанії EPIC Петер ГОЛДШАЙДЕР (Peter Goldscheider) раніше заявив, що його концерн не діє в інтересах представників великого українського капіталу. Він також сказав, що інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому він повідомив, що основною метою компанії, як фінансового інвестора, є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

На думку ряду українських експертів, "Укртелеком" може бути перепроданий через кілька років після його приватизації за ціною у кілька разів вищою за ту, за яку він був приватизований.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртелеком" - монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки - 456,4 млн. грн.