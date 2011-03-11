Світові фондові біржі у четвер зафіксували різке падіння - експерт

Світові фондові біржі у четвер, 10 березня, зафіксували різке падіння.

Про це сказала у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, американський індекс DJIA у четвер втратив 1,9%, знизившись до 11 985 пунктів. Індекс S&P 500 впав на 1,8%, завершивши день з результатом 1 295 пунктів. У свою чергу, індекс DJIA уперше з кінця січня опустився нижче позначки у 12 000 пунктів. Ринок перебував під впливом тривожних новин: розгін демонстрації шиїтів у Саудівській Аравії, пониження кредитного рейтингу Іспанії, а також нові торгові показники Китаю і невтішні дані з ринку праці у США. Число первинних заявок на допомогу з безробіття у США впродовж минулого тижня несподівано зросло на 26 тис. до 397 тис. При цьому ринок очікував набагато скромнішого збільшення - до 378 тис.

Як зазначила І.ЗВЯГІНЦЕВА, настрої на європейських біржах у четвер також були песимістичними. Індекс FTSE 100 знизився на 1,55% до 5 845 пунктів, CAC 40 - на 0,8%, до 3 964 пунктів, DAX - на 1%, до 7 063.

Аналітик підкреслила, що землетрус магнітудою 8,9 бала за шкалою Ріхтера на північному сході Японії посприяв обвалу індексу Nikkei на 1,7% до позначки 10 254 пунктів. Цей найсильніший землетрус у країні з 1995 року, коли землетрус в Кобі став причиною сильного падіння фондових ринків.