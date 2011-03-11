Акції українських компаній на міжнародних майданчиках продовжили спад - експерти

Акції українських компаній, що котируються на міжнародних майданчиках, продовжили спад.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у четвер, 10 березня, Cadogan Petroleum (- 5,46%) і JKX Oil & Gas (- 1,57%) продовжили свою негативну динаміку. Водночас вартість акцій Regal Petroleum не змінилася. Знову істотно знизилися котирування Ferrexpo (- 2,77%), а вартість паперів "Миронівського хлібопродукту" (- 0,46%) просіла трохи нижче нульової позначки.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі у четвер обвалилися акції "Астарти" (- 10,41%) на тлі новини про те, що голова ради директорів компанії Валерій КОРОТКОВ продав 1,5 млн. акцій, що знизило його частку в компанії до 26%. Помірно знизилися котирування "Агротону" (- 1,84%) і "Кернела" (- 0,49%).