Акції «Астарти» подешевшали на понад 10%

Варшава. Папери українського агропромислового холдингу "Астарта" на Варшавській фондовій біржі на тлі новини про продаж акцій співвласником компанії подешевшали у четвер з 89,9 до 80 злотих (1 дол. - 2,9 злотого).

Як передає кореспондент УНІАН, у Польщі папери компанії подешевшали більш ніж на 10% після того, як агентство Reuters повідомило про продаж 6% акцій акціонером "Астарти" Валерієм КОРОТКОВИМ за ціною 80 злотих за штуку.

За даними агентства, яке посилається на три джерела, голова наглядової ради "Астарти" В. КОРОТКОВ продав свої 1,5 млн. акцій компанії за 43 млн. дол. Його частка в компанії скоротилася до 26%.

У середу акції "Астарти", які в січні і лютому досягали рекордної з часу дебюту у 2006 році ціни 102 злотих, подешевшали на 6%.

"Астарта" підтвердила в рапорті у четвер продаж 1,5 млн. акцій належної В. КОРОТКОВУ компанією Aluxes Holding Limited, повідомивши також, що основний акціонер компанії Віктор ІВАНЧУК через компанію Aluxes Holding Limited зберіг свою частку на рівні 37%.

Кількість акцій у вільному обігу виросла з 31% до 37%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році "Астарта" збільшила прибуток на 69% порівняно з 2009 роком - до 960 млн. грн., а дохід - на 59%, до 2,154 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Капіталізація ASTARTA Holding N.V., папери якої з серпня 2006 року котируються на Варшавській фондовій біржі, на 11 березня складає близько 770 млн. дол.

Раніше повідомляли, що 40,2% акцій компанії належать компанії Albacon Ventures Limited, 28,8 % Аluxes Holding Limited, 5,2 % - Aviva Investors Poland SA, а 25,9% знаходилися у вільному обігу.