Тимошенко: від приватизації «Укртелекому» бюджет недоотримав 3-4 млрд. доларів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що влада непрозоро провела приватизацію товариства з обмеженою відповідальністю «Укртелеком», внаслідок чого державний бюджет недоотримав 3-4 млрд. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні, у знаковий день «роковин уряду», з честю здали «Укртелеком».

«Від сьогоднішнього дня у народу України вже «Укртелекому» немає. За моїми оцінками, країна від тіньової приватизації «Укртелекому» втратила, як мінімум, 3-4 млрд. доларів», - сказала вона.

Лідер партії «Батьківщина» переконана, що «Укртелеком» був проданий за стартовою ціною за домовленістю і за ціну, нижчу від реальної.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що про корупцію в Україні можна говорити щодня, - це стосується і “шельфу Чорного моря, і до земель в Криму”.

«Але, я думаю, що досить швидко у нас буде нагода повернути все це народу», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, Фонд державного майна України підписав з ТОВ “ЄСУ”, дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ “Укртелеком”.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн., що на 75 млн. грн. більше, ніж його стартова ціна.