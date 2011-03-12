Землетрус у Японії не матиме значного впливу на українські акції - експерт

Землетрус у Японії не матиме значного впливу на акції українських компаній.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН спеціаліст департаменту довірчого управління інвестиційної групи «Сократ» Антон ЛЕВИНСЬКИЙ.

Експерт підкреслив, що економіка Японії, незважаючи на численні проблеми, залишається третьою за величиною економікою світу, тому будь які форс-мажорні ситуації, що виникають у країні, мають значний вплив на світові фондові майданчики. Перш за все слід зазначити негативний вплив на сировинні ринки. З одного боку, це зупинить зростання цін на нафту, а з іншого - значно здешевить ціни на інші сировинні матеріали у зв‘язку із зниженням попиту в Японії. Значних втрат також зазнає фінансовий сектор, особливо страхові компанії.

Однак, на думку А.ЛЕВИНСЬКОГО, на акції представників українських банків це не матиме значного впливу. Це ж стосується і більшості українських компаній, акції яких котуються на фондових майданчиках, що пов‘язано з відсутністю інтеграції з економікою Японії. У цій ситуації слід оцінювати вплив японської трагедії на світові фінанси в цілому. Світові фінансові майданчики нещодавно відсвяткували другу річницю «бичачого ринку» і, згідно з думкою більшості аналітиків, значно перегріті та потребують корекції. Тому варто очікувати другої хвилі розпродажів як на українському ринку акцій, так і на світових фондових майданчиках, вважає експерт.