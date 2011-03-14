Українські фондові майданчики у суботу закрилися зі змішаною динамікою - експерти

Українські фондові майданчики у суботу, 12 березня, закрилися зі змішаною динамікою.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, згідно з результатами торгів у суботу індекс Української біржі знизився на 1,76%, опинившись на рівні 2636,07 пункту, а індекс ПФТС - на 0,05% до рівня 1056,20 пункту. Торги проходили при низьких об'ємах у світлі відсутності сигналів з-за кордону. Лідером торгів за об'ємом на Українській біржі стала "Укрнафта" (15,7 млн. грн.). Акції компанії подешевшали на 6,94%, що значно вплинуло на зниження індексу, оскільки акції "Укрнафти" мають найбільшу вагу в індексному кошику. Краще за ринок торгувалися папери Ясинівського КХЗ (+1,09%), Авдіївського КХЗ (+0,90%) і "Мотор Січі" (0,62%).

За інформацією аналітиків, сьогодні в Японії публікуються дані щодо промислового виробництва за січень і індекс споживчих цін за лютий. Також сьогодні виходять дані щодо промислового виробництва єврозони за січень і індекс гуртових цін у Німеччині за лютий.