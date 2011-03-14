Землетрус в Японії ударив по акціях європейського страхового сектора - експерт

Причиною песимізму Європи учора став землетрус у Японії, що і ударило по акціях страхового сектора.

Про це повідомила у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її словами, європейські фондові ринки у п'ятницю були "не в дусі" і на закритті торгів відновили мінімуми 2011 року. Індекс FTSE 100 знизився на 0,3% до 5 829 пунктів, французький CAC 40 - на 0,9% до 3 929 пунктів, DAX втратив відразу 1,2%, зупинившись на позначці 6 981 пункт.

І.ЗВЯГІНЦЕВА також зазначила, що азіатські ринки продовжують реагувати на землетрус в Японії падінням. Зокрема, Nikkei 225 у п'ятницю впав на 1,7% до позначки 10 254 пунктів.

На думку аналітика, "учасники торгів на ринку США у п'ятницю виявили помірний оптимізм". Індекс DJIA піднявся на 0,5% до 12 044 пунктів, а S&P 500 виріс ще сильніше - на 0,7% до 1 304 пунктів. На американському ринку запанувала думка про те, що землетрус у Японії сильно не порушить світовий ріст і навіть може забезпечити американські компанії замовленнями, у зв'язку з усуненням наслідків природної катастрофи.