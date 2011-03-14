Експерт: фондові ринки Азії продовжують реагувати падінням на землетрус у Японії

Азіатські фондові ринки продовжують реагувати падінням на землетрус в Японії.

Про це повідомила у коментарі агентство УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Інна ЗВЯГІНЦЕВА.

За її інформацією, сьогодні індекс Nikkei показав різке падіння на 6,2%, опустившись до позначки 9 620 пунктів.

Як зазначила І.ЗВЯГІНЦЕВА, особливо негативно інвестори зараз ставляться до акцій страхових компаній. Зокрема, на відкритті торгів у Європі в понеділок, 14 березня, акції Hannover Re знизилися на 5,2%, а котирування Munich Re опустилися на 3,5%. Європейські ринки були "не в дусі" і в п'ятницю, 12 березня, відновивши на закритті мінімуми 2011 року. Індекс FTSE 100 знизився на 0,3% до 5 829 пунктів, французький CAC 40 - на 0,9% до 3 929 пунктів. Індекс DAX втратив відразу 1,2%, зупинившись на позначці 6 981 пункт.

У свою чергу, за словами аналітика, учасники торгів на ринку США у п'ятницю виявили помірний оптимізм. DJIA піднявся на 0,5% до 12 044 пунктів, а S&P 500 виріс ще сильніше - на 0,7% до 1 304 пунктів. Водночас, за підсумками минулого тижня індекс S&P 500 впав на 1,3%, до рівня 2 736 пунктів.