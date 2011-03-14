Ефект землетрусу в Японії для фондових ринків не буде тривалим - експерт

Ефект землетрусу у Японії для фондових ринків не матиме тривалого характеру.

Такий прогноз озвучила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

Вона підкреслила, що "наслідки землетрусу для глобальної економіки будуть помірними, катастрофа зашкодить безпосередньо відновленню національної економіки і приведе до збільшення державного боргу Японії, який і без того значний, - близько 162% ВВП країни".

На думку аналітика, загострення пристрастей на Близькому Сході і Північній Африці може мати куди серйозніші наслідки для світової економіки і фондових ринків у цілому.

Як зазначила О.ЄВДОЧЕНКО, поточний тиждень для вітчизняного ринку акцій виявився досить негативним. Індекс Української біржі втратив близько 5%. Пік падіння ринку стався 10 березня, тоді фондові індекси США втратили близько 1,8%. Це стало максимальним внутрішньоденним зниженням з серпня минулого року, а індекс S&P 500 опустився нижче важливої психологічної позначки 1300 пунктів і 50-ти денної ковзаючої середньої. "Проте, доки цей рух не можна назвати якою-небудь глобальною корекцією, ми бачимо, що американські індекси учора, 11 березня, змогли все-таки закріпитися на рівні 1304,28 пункту", - вважає аналітик.

За словами О.ЄВДОЧЕНКО, продажі на ринках були спровоковані негативною статистикою з Китаю і Японії, а також зниженням агентством Moody's кредитного рейтингу Іспанії. Крім того, у середу, 9 березня, Португалія розмістила дворічні держоблігації на один мільярд євро. При цьому їх прибутковість істотно виросла порівняно з попереднім аукціоном - до 5,9% річних, що посилило побоювання інвесторів щодо платоспроможності країни і боргових проблем в єврозоні в цілому.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 11 березня, знизився на 1,59% -до 1 055,72 пункту. Загальний об'єм торгів склав 61 млн. 661 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів впав на 1,85% -до 2683,27 пункту. Загальний об'єм торгів склав 395 млн. 187 тис. грн. з них на терміновому ринку - 135 млн. 634 тис. грн.